Marina Machete já desfilou no palco da Miss Universo em El Salvador

A portuguesa Marina Machete já está em El Salvador para participar na 72.ª edição do concurso Miss Universo. A vencedora do Miss Portugal já desfilou no palco que no dia 18 de novembro coroará uma das mais de 90 concorrentes.



Marina Machete vai levar as cores portuguesas bem marcadas na indumentária escolhida. A concorrente escolheu um vestido inspirado em gravuras da Implantação da República em 1910.





"Por coincidência a minha coroação [como Miss Portugal] foi 113 anos antes [da Implantação da República]. Simboliza a libertação de uma nação para uma nova era", escreveu nas redes sociais.Marina explicou ainda que a roupa foi realizada por artistas 'queer' de Lisboa. "É tudo o que eu sempre quis para representar o povo resiliente e forte do meu país", acrescentou.



Vitória controversa



A vitória da mulher que se tornou na primeira trangénero a vencer e a participar o Miss Portugal gerou muita controvérsia.



A mais falada foi a reação de Miguel Sousa Tavares, que mostrou o seu desagrado quanto à conquista de Marina. "Eu não acho legítimo que um transexual concorra a um concurso de beleza feminina. O concurso não devia admiti-la", disse.





Também Joana Amaral Dias criticou a vitória e apontou: "Um homem ganhou o concurso de Miss Portugal. Um homem disfarçado de mulher, ou mascarado, ou operado. Mas um homem. Alguém que nasceu com os cromossomas XY e que, por mais estética que aplique, por mais cirurgias a que se submeta, morrerá XY."