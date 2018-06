Mario Vargas Llosa internado de urgência em Madrid

Nobel da Literatura, de 82 anos, está hospitalizado após uma queda aparatosa.

Mario Vargas Llosa foi internado esta quinta-feira de manhã, na Clínica Rúber, em Madrid, na sequência de uma aparatosa queda ocorrida no apartamento que partilha com Isabel Presley, na capital espanhola.

Segundo as últimas informações, o quadro clínico do escritor peruano é estável. Só que perante esta ocorrência, já se comenta em Espanha que 'La Presley' poderá estar a fazer contas à vida, uma vez que não é casada com o Nobel da Literatura.

Por outro lado, os três filhos de Vargas Llosa, os herdeiros da fortuna do escritor, nunca terão visto com bons olhos esta relação do pai, que começou em 2015.



Mas a verdade é que contrariando todas as previsões, o casal aparenta continuar tão apaixonado como no início desta relação que começou sob grande escândalo e polémica.