O craque do Sporting Matheus Reis está prestes a subir ao altar e a integrar o ‘clube dos casados’. Após oito anos de namoro com Jack Rodrigues, prepara-se para oficializar a relação já este verão, aproveitando assim a interrupção de férias dos relvados. Está previsto que a cerimónia decorra no Brasil, país de onde o casal é natural, onde pretendem reunir todos os familiares e amigos.









Ver comentários