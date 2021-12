O cantor brasileiro Maurílio morreu, aos 28 anos, durante a tarde desta quarta-feira, após sofrer uma embolia pulmonar, num hospital na cidade Gôiana, do estado brasileiro de Góias.O cantor foi internado após se ter sentido mal e caído em palco, no passado dia 15 de dezembro, durante gravações. Foi socorrido de imediato pelo produtor e por Luiza, a cantora que fazia dupla com o artista, avançou a Globo.A dupla 'sertaneja' Maurílio e Luiza tem vários temas de sucesso como "S de saudade" e "Pode sumir".