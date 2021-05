MC Kevin morreu após pagar 300 euros por sexo a três com acompanhante e um amigo

Bianca Domingues, modelo e acompanhante, era a mulher com quem MC Kevin estava a manter relações sexuais momentos antes de cair da varanda do apartamento onde estava alojado, no Rio de Janeiro, para a morte. A jovem, de 25 anos, prestou um depoimento de mais de seis horas à polícia brasileira, que agora foi revelado pelo AgoraRN.

Segundo conta, no momento em que o músico caiu da varanda, estava a tentar saltar para a varanda adjacente ao apartamento. Ainda, a modelo revela que MC Kevin lhe ofereceu 2 mil reais, cerca de 308 euros, para que fizesse sexo com ele e com um amigo, MC Vítor.

Depois de se terem cruzado na rua, conta Bianca, MC Kevin e mais cinco amigos estiveram a consumir bebidas alcoólicas e a fumar canábis. MC Vítor terá dito à jovem que MC Kevin "queria ficar com ela, mas que tinha que ser segredo, por Kevin era casado".

Pelas 17h20, Bianca foi chamada ao quarto onde MC Kevin estava, com a informação de que a mulher do artista estava hospedada no mesmo hotel. O músico tinha-lhe prometido "um presentinho": depois de se beijarem ofereceu-lhe mil reais (150 euros) por sexo. MC Vítor ainda estava no quarto e a jovem reclamou, que o combinado era ter relações sexuais apenas com um deles. Pelo dobro da quantia aceitou, uma vez que, segundo Bianca, MC Kevin insistiu que fizessem sexo a três. Ficou combinado que seria feita transferência bancária.

Como não tinham preservativo, pediram a outro amigo, que surgiu no quarto apenas com um, que foi entregue a Vítor. O amigo quis ficar para ‘participar’, mas a modelo reclamou que não foi o que estava combinado.

Nessa altura, segundo Bianca, MC Kevin ficou "bastante irritado" porque "era muita gente", era ele que estava a pagar e o único preservativo estava a ser usado pelo amigo MC Vítor (Bianca diz que apenas fez sexo oral .

O terceiro amigo saiu e voltou pouco depois dizendo que "estão vindo aí". Nessa altura MC Kevin terá ido para a varanda e pedido à jovem que a acompanhasse. Biana nega que, naquele momento tenha ouvido alguém bater à porta ou sentido que a mulher de Kevin estava à procura do marido.

Quando voltou a olhar para o artista, este estava pendurado na varanda. Quando tentou impulsionar-se, para ganhar balanço para saltar para a varanda adjacente, caiu.

Nessa altura, depois da tragédia, foi pedido a Bianca que abandonasse o local, o que a modelo fez cerca de uma hora depois da queda fatal para MC Kevin.



O caso continua em investigação pelas autoridades brasileiras, numa altura em que já se conhece o resultado da autópsia ao músico.