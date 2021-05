São as horas mais cruciais para Maria João Abreu desde que, no passado dia 30 de abril, foi internada no Hospital Garcia de Orta, em Almada, após sofrer um aneurisma. Sabe oque os médicos estão a reduzir, progressivamente, os medicamentos que induzem o coma à atriz, de 57 anos, para avaliar a resposta cerebral. “Vão começar a aliviar a sedação, mas vão manter a analgesia e as medidas de conforto”...