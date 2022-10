Nos próximos meses, Harry e Meghan Markle terão novamente os holofotes apontados para si devido a dois projetos que vão lançar: o documentário da Netflix e o livro biográfico do príncipe. No entanto, mesmo antes disso, não se livram de polémicas. É que os responsáveis pela plataforma de streaming já detetarem imprecisões e também divergências no discurso dos duques de Sussex comparativamente com aquilo que aparece na biografia de Harry, cujo lançamento foi entretanto adiado devido à morte da rainha.









“Muita coisa na série contradiz o que Harry escreveu, então isso foi um problema”, revelou uma fonte ao ‘Page Six’. A equipa que está a trabalhar no documentário ficou insatisfeita alegando que tal afetará a credibilidade do projeto. “Harry e Meghan fizeram pedidos significativos (aos cineastas) para retirar o conteúdo que eles mesmos forneceram, para seu próprio projeto”, conta ainda. Solicitações que foram negadas pela diretora Liz Garbus.

O casal queria minimizar o que foi dito sobre o rei Carlos III, Camilla, e ainda sobre William e Kate Middleton.









Leia também Meghan e Harry querem alterar documentário do casal depois da morte de Rainha Isabel II De acordo com a publicação, o casal ainda tentou mudar a data de estreia para o próximo ano, no entanto, a Netflix recusou o pedido e quer manter a data prevista: dezembro.

Mudança de título



O Palácio de Buckingham está a planear retirar a palavra ‘consorte’ do título que Camilla Parker Bowles, mulher do rei Carlos III, herdou com a morte da rainha Isabel II. De acordo com o ‘Telegraph’, a familiar quer que o título seja “abreviado” discretamente e aos poucos até à coroação, em maio.