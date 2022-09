Meghan Markle acusada de hipocrisia por estar de luto pela rainha Isabel II

A aparição de Megan Markle nas cerimónias fúnebres da rainha Isabel II causou indignação nas redes sociais. Os fãs da família real acusam a ex-atriz de causar conflitos dentro da família e de fingir tristeza pela morte da rainha.

Esta segunda-feira, o Twitter ficou ao rubro depois de vários utilizadores terem partilhado a hashtag #GoHomeMeghanMarkle (que significa vai para casa Meghan Markle).

A hashtag surgiu em resposta a um vídeo partilhado no Tiktok onde é possível ver Markle a consolar os fãs e a agradecer o apoio prestado à família. Os fãs não gostaram e responderam: "Realmente. Diz a mulher que nada fez senão atormentar, assediar e mentir sobre a família com quem casou."





“Thank you for being here, it means so much to the family, WE appreciate it”



Really



Says the woman who did nothing but torment,harass and lie about the family she married into #GoHomeMeghanMarkle pic.twitter.com/QOMlpt9Uli