Meghan Markle falha funeral do príncipe Filipe no Reino Unido

Meghan Markle, casada com o príncipe Harry, foi aconselhada, pelo médico que a acompanha durante a gravidez para não viajar para o Reino Unido para o funeral do avô do marido, o duque de Edimburgo que morreu esta sexta-feira.

A cerimónia fúnebre vai ter lugar no próximo dia 17, na Capela de São Jorge, no castelo de Windsor, após oito dias de luto nacional. Segundo o porta-voz do Palácio de Buckingham, a família real permanecerá de luto por duas semanas.

Apesar de Meghan não ter recebido autorização para viajar, Harry tem viagem marcada para o Reino Unido para assistir ao funeral do avô.

Segundo o jornal britânico Mirror, "Meghan, está grávida do segundo filho e fez todos os esforços para se juntar a marido, mas não recebeu autorização do médico para viajar para o Reino Unido".

O casal, a viver na Califórnia, nos Estados Unidos da América, já prestou homenagem ao príncipe Filipe no site da fundação Archewell.

Harry não voltou ao Reino Unido desde que deixou o cargo de membro da realeza sénior há pouco mais de um ano.