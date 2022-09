Meghan Markle indignada com falta de pagamento pelas digressões que fez enquanto membro da realeza

Meghan Markle e Harry anunciaram o seu afastamento dos deveres reais em 2020, no entanto, o tempo em que viveram juntos em Inglaterra continua a ser escrutinado. Agora, sabe-se que a ex-atriz lamentou o facto de não ter sido paga para fazer digressões enquanto membro da realeza.A informação é avançada no livro ‘Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown’, de Valentine Low. “Nem acredito que não estou a ser paga por isto”, terá dito a mulher do príncipe Harry na primeira viagem que fez após o casamento, em 2018. Na altura, passou pela Austrália, ilhas Fiji, Tonga e Nova Zelândia.