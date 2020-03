Meghan Markle quer voltar ao grande ecrã... No papel de super-heroína

A Duquesa de Sussex, Meghan Markle, está afastada do cinema e da televisão desde que se juntou à família real britânica.Mas a mãe de Archie tem planos para voltar ao grande ecrã e quer fazê-lo com um papel de super-heroína num filme de Hollywood, avança o Daily Mail.A esposa de Harry já pediu ao agente para "procurar ativamente" um papel adequado ao que pretende.Meghan não esconde o desejo de voltar aos estúdios para ganhar independência financeira e alegadamente já terá assinado um contrato com a Disney para fazer locução.Uma fonte garante que o agente da atriz, Nick Collins, está à procura do papel mais indicado para a Duquesa de Sussex e que ela está disponível para aceitar as melhores ofertas.