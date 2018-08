Esposa do príncipe Harry quebrou o protocolo real com a escolha da indumentária.

Meghan Markle voltou a dar que falar no que diz respeito ao visual escolhido, na passada terça-feira, numa apresentação solidária do musical Hamilton, em Londres. Desta vez, a duquesa de Sussex surpreendeu ao apostar num look totalmente preto que, apesar de elegante, quebrou o protocolo pela saia demasiado curta.