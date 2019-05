Meghan Markle volta a ser repreendida pelo Palácio

Desde o casamento com o príncipe Harry, em maio do ano passado, Meghan Markle sempre esteve associada a várias discórdias e conflitos com a família real britânica, chegando mesmo a ser chamada de ‘duquesa difícil’ entre os funcionários do palácio.Com uma postura considerada arrogante e comportamentos de desrespeito, a ex-atriz, que foi mãe no último dia 6, também nunca teve uma relação fácil com a cunhada, Kate Middleton.Agora, de acordo com a imprensa internacional, chegou a vez de a rainha dar um murro na mesa para acabar com o mal-estar na família real britânica.