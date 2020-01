Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.01.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Quando o príncipe Harry anunciou o noivado com Meghan Markle, a duquesa mostrou-se aparentemente tímida, mas já na altura os especialistas em linguagem corporal afirmavam que a atriz estava muito à-vontade perante o momento e nunca denunciou nervosismo ou constrangimento ao estar a ser apresentada como a futura mulher de um dos meninos mais queridos dos britânicos, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com Kate Middleton em situação semelhante.... < br />