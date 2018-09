Mel B submetida a testes de drogas após ser acusada de ser "dependente e viciada em sexo”

"dependente e viciada em sexo".



Ex-Spice Girl entra em reabilitação



A cantora Mel B revelou que ia procurar ajuda numa clínica de reabilitação do Reino Unido para combater os vícios do álcool e sexo. A ex-Spice Girl confessa que irá também receber tratamento para o stress pós-traumático de que sofre desde que se divorciou do ex-marido.

a James Corden, no programa "The Late Late Show".





Stephen Belafonte, durante o processo de custódia da filha.De acordo com o site-americano TMZ, não foram identificados quaisquer vestígios no exame surpresa feito à cantora.Stephen Belafonte acusava a artista de serApesar do processo de custódia da filha que vive em tribunal, a cantora prepara-se para reviver uma fase importante da sua vida.A artista confirmou que a digressão mundial das Spice Girls vai mesmo acontecer numa entrevistaA presença de Victoria Beckham é a única ainda por confirmar e já correm rumores de que Mel queira substituir a antiga colega por Katy Perry.