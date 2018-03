Primeira-dama esconde-se numa casa de família e tenta proteger filho dos escândalos do pai.

Por João Monteiro de Matos | 09:01

Depois de a atriz porno Stormy Daniels ter revelado na televisão norte-americana pormenores da noite sexual que teve com o presidente dos Estados Unidos, pouco tempo depois de o político ter tido um filho com Melania, a primeira-dama não aguentou a pressão e fugiu da Casa Branca com Barron, de 12 anos.