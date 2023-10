Melão com alta adiada por causa de novo problema na mão

O cantor Melão e a namorada, Sofia Branco, que no passado dia 24 de setembro sofreram um aparatoso acidente de mota, continuam a recuperar no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, mas o estado de saúde do cantor de 48 anos sofreu um revés.No dia em que se preparava para saber se ia ter alta hospitalar, foi-lhe diagnosticado um novo problema numa mão. Melão foi assim obrigado a permanecer no hospital, onde está também internada a companheira. Sofia Branco, por seu turno, voltou esta terça-feira ao bloco operatório.A namorada de Melão já tinha sido operada à perna, mas estava à espera de uma nova cirurgia para poder recuperar totalmente da lesão causada pelo acidente.