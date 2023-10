Uma semana depois do acidente de moto, Melão, de 48 anos, enviou um vídeo ao programa ‘Noite das Estrelas’, da CMTV, em que se mostra ao lado da namorada, Sofia Branco, na mesma cama do Hospital Garcia de Orta, em Almada.



O casal aguarda, desta vez lado a lado, uma intervenção cirúrgica. A namorada do cantor da banda Excesso já foi operada à perna no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, mas continua à espera de mais uma intervenção cirúrgica.









