Melão continua hospitalizado no Garcia de Orta, em Almada, mas este fim de semana contou com uma motivação extra. É que, sabe o CM, o cantor dos Excesso recebeu um telefonema do Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa quis saber como se encontrava o estado de saúde do artista, de 48 anos, e aproveitou para lhe desejar rápidas melhoras.









Ver comentários