Celebrou-se o Halloween e alguns famosos deram tudo no seu disfarce. Foi o caso de Heidi Klum que, como já é tradição, não deixou ninguém desapontado com a máscara que escolheu. A modelo surpreendeu todos com um fato de pavão azul, com o rosto completamente tapado.













Já as irmãs Patrocínio, Mariana, Carolina e Rita, também se disfarçaram à altura, com pinturas e adereços originais. Quem não lhes ficou nada atrás foi Diogo Piçarra, que viveu este dia em família. O cantor mascarou-se de vampiro e a mulher, Mel Jordão, e a filha, Penélope, de bruxas.