Bill Gates, de 65 anos, anunciou recentemente que se estava a separar da mulher, Melinda, de 56, mas de acordo com o ‘Wall Street Journal’, desde outubro do ano passado que a companheira do fundador da Microsoft já estava a preparar o divórcio em segredo.Foi nesse mês que Melinda decidiu consultar o seu advogado para começar a detalhar os termos de uma separação oficial.