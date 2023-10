Meryl Streep revela separação com mais de seis anos de casamento que teve quase cinco décadas

A atriz Meryl Streep e o escultor Don Gummer estão separados há mais de seis anos, revela uma porta-voz da mulher de 74 anos. O casal norte-americano estava casado há 45 anos, desde 1978."Eles vão sempre querer saber um do outro, mas escolheram seguir caminhos diferentes", diz a fonte citada pela Sky News.A protagonista de "Mamma Mia!", "O Diabo Veste Prada" e "A Dama de Ferro" teve quatro filhos com o homem de 76 anos: o músico Henry, de 43 anos e Mamie, de 40, Grace, 37, e Louisa, 32 - que seguiram todos os passos da mãe.O casal, que tem também cinco netos, foi visto junto pela última vez em 2018, na cerimónia dos Oscars. Recentemente a atriz esteve na cerimónia dos Prémios Princesa das Astúrias, onde mantinha no dedo uma aliança.Streep e Gummer conheceram-se em 1978. Quando recebeu, em 2012, o Oscar de melhor atriz, pela interpretação de Margaret Thatcher, no filme "A Dama de Ferro".