Michael Bolton operado a tumor cerebral

O cantor norte-americano Michael Bolton teve de ser operado de urgência para remover um tumor cerebral, na passada sexta-feira. O músico está agora a recuperar em casa.No Instagram, o cantor revelou que o tumor lhe foi diagnosticado no fim do ano passado, "mesmo antes da época festiva", e ficou a saber que seria necessária uma cirurgia imediata. Bolton garantiu que a operação "foi um sucesso" e que está a "recuperar em casa, rodeado pelo amor e apoio" da família.Durante os próximos meses, o cantor terá de ficar em repouso e, por isso, anunciou que vai fazer uma "pausa temporária" na digressão que iria começar em fevereiro e que tinha datas marcadas para vários estados dos EUA, Reino Unido, Canadá e Suíça."É sempre a coisa mais difícil, para mim, desapontar os meus fãs ou adiar um espetáculo, mas não duvidem de que estou a trabalhar arduamente para acelerar a minha recuperação e voltar a atuar brevemente", escreveu no Instagram.O cantor agradeceu "todo o amor e apoio" que os fãs demonstraram "ao longo dos anos" e recordou que guarda todas "as mensagens positivas no coração". Michael garantiu que dará notícias "assim que puder".O músico de 70 anos é conhecido por sucessos como "When a Man Loves a Woman" e "Said I Loved You...But I Lied".Michael Bolton deu um concerto em Portugal em 2023, no festival Jardins do Marquês, em Oeiras.