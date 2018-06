Mickael e Laura felizes há seis anos

Casal está dedicado à família.

17:52

Afastada da televisão e cada vez mais dedicada à família, Laura Figueiredo não quis deixar passar em branco o dia em que começou a namorar com Mickael Carreira, há seis anos.A apresentadora divulgou uma rara fotografia onde surge ao lado do filho mais velho de Tony Carreira e deixou uma legenda romântica. "Deixa eu dizer que te amo", escreveu, acrescentando que este amor será "para sempre e mais um dia".A relação está mais firme do que nunca e o casal tem estado inseparável, até porque Laura Figueiredo também tem estado envolvida na gestão da agenda do músico.A filha, Beatriz, de 14 meses, continua a ser a prioridade de ambos. Esta semana, a apresentadora de 31 anos usou as redes sociais para partilhar com os seguidores que continua a amamentar a filha."Sei que as opiniões divergem muito, mas eu e a Bea amamos este momentos", referiu.