Regressada a casa depois de uns dias no Gerês com o companheiro, Mickael Carreira, e a filha, Beatriz, de 5 anos, Laura Figueiredo abriu o álbum das férias e partilhou online uma sessão fotográfica que protagonizou, no meio da natureza, em biquíni.



A ex-apresentadora brincou ao referir que algumas imagens “são mais artísticas” porque o seu “fotógrafo privado”, o namorado, “anda inspirado”.









