Mickael Carreira e Laura Figueiredo anunciaram, esta terça-feira, que vão ser novamente pais. O casal partilhou a gravidez com os milhares de fãs no Instagram, dias depois do irmão David Carreira e Carolina Carvalho terem o seu primeiro filho.Mickael e Laura, juntos há dez anos, já são pais de Beatriz, com cinco anos."O nosso caminho, a nossa história, crescemos juntos e o nosso amor tornou-se ainda maior com a nossa Beatriz. Este ano a nossa família volta a crescer!", revelou o casal.