Mickael Carreira faz tatuagem igual à da irmã Sara

O cantor Mickael Carreira quebrou este domingo o silêncio sobre a morte da irmã Sara Carreira. Mickael mostrou uma tatuagem numa publicação na rede social Instagram. O artista tatuou no antebraço umas asas de anjo, iguais às que a irmã Sara tinha feito em homenagem ao pai Tony."Os últimos dias têm sido muito difíceis, estranhos e custa-me acreditar que é verdade. Apesar de seres a mais nova ensinaste-me tanto e continuas a ensinar... Je t’aime ma Sara. Obrigado pelo apoio, força e homenagens lindas que fizeram", revelou o cantor.O irmão mais velho do clã Carreira foi dos últimos a reagir à morte de Sara, vítima de um acidente de automóvel na A1 no passado dia 5 de dezembro.