Afastado da música há dois anos, Mickael Carreira regressa agora com o lançamento do tema ‘Caladinho’, cujo videoclipe foi gravado no Parque Nacional do Gerês.



"Portugal conheceu-me com 20 anos. Hoje em dia sinto-me muito mais à vontade para escrever e interpretar histórias de amor e desamor que eu sempre gostei", começou por contar Mickael Carreira ao CM.









