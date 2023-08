Microfone que Cardi B atirou a fã está em leilão no Ebay. Dinheiro vai reverter para a caridade

O microfone que Cardi B atirou a um fã durante um concerto, em Las Vegas, nos EUA, está em leilão no Ebay. A última licitação foi de 100 mil dólares, o equivalente a cerca de 91.500 euros.De acordo com a Insider, o microfone foi colocado na plataforma pelo proprietário da The Wave, a empresa de áudio que forneceu o equipamento ao Drai's Beachclub, local onde ocorreu o incidente. O dinheiro da venda vai reverter para a caridade.A rapper Cardi B arremessou o microfone depois de uma fã lhe ter atirado uma bebida para o palco. O vídeo do momento está a ser partilhado nas redes sociais. A mulher atingida apresentou queixa à polícia.