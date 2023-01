Miguel Vicente venceu, na noite de Passagem de Ano, o programa ‘Big Brother’ com 73% dos votos dos telespectadores da TVI, arrecadando um prémio de 37 mil euros. O segundo lugar foi para Rúben Boa Nova, com 27% das votações.





Emocionado, o algarvio benzeu-se em homenagem ao avô, depois brindou ao novo ano e à vitória, e seguiu com familiares e amigos para uma discoteca no centro de Lisboa. Só mais tarde, através da página oficial do programa, agradeceu publicamente. Já ontem, Miguel mostrou -se nas redes sociais ao lado de Bárbara Parada, a concorrente a quem pediu namoro dentro da casa mais vigiada do País, dando a entender que o romance tem pernas para andar cá fora.