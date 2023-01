Miley Cyrus lança nova música inspirada no ex-marido Liam Hemesworth

A cantora Miley Cyrus lançou esta sexta-feira uma música que aparentemente é inspirada na relação que manteve com o ator Liam Hemesworth. ‘Flowers’ é o nome do novo tema, em que a artista fala sobre amor próprio, superação de um relacionamento tóxico e a importância do bem-estar.

Dizem os fãs que a data de lançamento não foi escolhida ao acaso, já que o ex-marido de Miley comemora esta sexta-feira mais um aniversário. No novo tema, a cantora canta "Nós éramos bons, éramos ouro. Tipo de sonho que não pode ser vendido", numa referência aos primeiros tempos de namoro, em que o casal era idolatrado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Miley Cyrus (@mileycyrus)

A cantora faz depois referência à casa que tinha com Liam, no verso em que canta "Construímos uma casa e vimo-la a queimar". De acordo com o El País, a habitação do casal ficou destruída pelos incêndios que assolaram a Califórnia, em 2018.

"Naquela época estávamos noivos, não sei se pensávamos mesmo que um dia íamos nos casar, mas quando perdemos nossa casa em Malibu tudo mudou. Fiquei a pensar qual era o propósito por trás daquela destruição. Então, em vez de seguir em frente e começar de novo, apenas segurei o que restava daquela casa, que era eu e o Liam", disse a cantora numa entrevista, em 2020.

Na música Miley também reflete sobre a dificuldade em terminar o relacionamento. "Eu não queria deixar-te, eu não queria mentir", o que parece corresponder aos relatos da época da separação, que garantiam que a cantora estava empenhada no casamento, enquanto Liam pediu repentinamente o divórcio.

Miley e Liam conheceram-se em 2009, durante as gravações do filme ‘A melodia do adeus’. Ficaram noivos em 2012, mas não chegaram a casar e separaram-se, pela primeira vez, em 2013. Voltaram a dar uma nova oportunidade ao amor em 2016 e casaram dois anos depois. No entanto, o casamento não vingou e o casal separou-se em 2019.