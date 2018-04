Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Miley Cyrus provocante na Páscoa

Cantora em produção ousada.

10:27

Conhecida pelas suas excentricidades, há muito que Miley Cyrus não dava que falar devido a polémicas.



Mas agora voltou a estar nas bocas do mundo e tudo devido a uma produção ousada e provocante que fez para a ‘Vogue’ a propósito da Páscoa.



Na pele de uma coelhinha sensual, a cantora de 25 anos mostra novamente a sua irreverência em poses sedutoras ou até mesmo a levar palmadas de um coelho.



As imagens, partilhadas no Instagram da ex-estrela de ‘Hannah Montana’, levaram os fãs da jovem ao delírio.



Os elogios e, claro, também as inevitáveis críticas, multiplicaram-se nas redes sociais.