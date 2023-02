De norte a sul do País, os portugueses fizeram questão de celebrar o Domingo Gordo com milhares de foliões. A Mealhada reclamou, juntamente com Sesimbra, o título de Carnaval mais brasileiro de Portugal, com os desfiles a ficarem marcados por muito samba e mulheres bonitas (e despidas).



Na Figueira da Foz, a avenida principal de Buarcos rendeu-se à exuberância dos corsos, enquanto na Nazaré 2500 foliões e 18 carros alegóricos percorreram a marginal.









Ver comentários