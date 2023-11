Foi com lotação esgotada que Madonna subiu esta segunda-feira ao palco da Altice Arena (com mais de hora e meia de atraso), naquele que foi o seu regresso a Lisboa, cidade onde viveu entre 2017 e 2020. A noite, já se sabia, era de gala, até porque, pela primeira vez, a rainha da pop anda em digressão com um espetáculo retrospetivo dos 40 anos de carreira (’Celebration Tour’) e canções repescadas ao fundo do baú.









Ver comentários