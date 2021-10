Isabel dos Santos, a empresária angolana que já esteve envolvida em várias investigações devido à sua fortuna, partilhou esta quinta-feira, nas redes sociais, um vídeo a viajar na companhia área Low Cost, Easy Jet.



As imagens da 'princesa' de Angola, que tem publicado nas redes sociais cada vez mais pormenores do dia-a-dia, contrastam com a vida de luxo que era mostrada anteriormente.

