Marta Temido já começou o habitual período de férias de verão. Osurpreendeu, esta segunda-feira à tarde, a ministra da Saúde durante um dia de descontração na Praia Verde, em Castro Marim.Em terras algarvias com o marido, o professor catedrático Jorge Simões, Marta Temido, de 47 anos, ficou alojada numa unidade hoteleira junto à praia e tem levado uma vida recatada a Sul. As refeições têm sido feitas, maioritariamente, dentro do hotel, e as saídas têm sido, até ao momento, poucas.