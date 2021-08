O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e a mulher, a ex-ministra e deputada do PS Ana Paula Vitorino, foram a banhos na praia do Meco, Sesimbra, onde permaneceram durante um dia inteiro. O casal manteve uma postura discreta no areal, mas não escapou ao olhar dos mais curiosos.



Ana Paula Vitorino, recorde-se, assumiu, depois de muita polémica, o cargo de presidente da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) há cerca de duas semanas.

