Miranda da série "O Sexo e a Cidade" é candidata a governadora de Nova Iorque

Atriz anunciou candidatura no Twitter

20:05

A atriz Cynthia Nixon, conhecida por interpretar Miranda Hobbes na série "O Sexo e a Cidade", anunciou esta segunda-feira a sua pré-candidatura a governadora de Nova Iorque, nos EUA.

A artista vai disputar as primárias do partido Democrata com o atual governador da cidade norte-americana, Andrew Cuomo.

"Eu amo Nova Iorque e hoje anuncio a minha candidatura a governadora", tweetou Cynthia.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) March 19, 2018





No início de março, a imprensa local já tinha avançado com esta notícia. Na altura, o NY1, disse que a atriz estava a montar uma equipa para disputar as eleições.



As primárias vão realizar-se a 13 de setembro deste ano.