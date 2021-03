'Miss Bumbum' está de volta: concorrentes apelam à vacinação com tatuagens no rabo. Veja as imagens

Está de volta o famoso concurso ‘Miss Bumbum’, realizado no Brasil, que todos os anos premeia o melhor ‘bumbum’do país, numa competição em que 27 mulheres, cada uma representando um estado brasileiro, lutam pelo título.

Este ano, e apesar da pandemia de Covid-19, as candidaturas estão abertas e as concorrentes vão ser avaliadas por um júri de jornalistas e celebridades do Brasil. Ainda assim, já são conhecidas alguns finalistas do concurso que, atentas ao momento que se vive em todo o mundo, de grande ansiedade e preocupação com a vacinação contra a Covid-19, não quiseram deixar de apelar à vacinação.

Várias candidatas fizeram uma pequena tatuagem, precisamente no ‘bumbum’, com um quadrado e a frase ‘Vacine aqui’. Outras limitaram-se a escrever com uma caneta, num compromisso mais temporário.

A organização do concurso divulgou as fotografias do momento.