Numa altura em que Cristiano Ronaldo se encontra de férias em Espanha, a Guarda Civil está a investigar o misterioso acidente ocorrido na manhã de segunda-feira em Palma de Maiorca, com um dos carros de luxo do jogador português, um Bugatti Veyron avaliado em dois milhões de euros. De acordo com o jornal local ‘Ultima Hora Maiorca’, não era, no entanto, Cristiano Ronaldo quem seguia ao volante, mas sim um funcionário do craque.









