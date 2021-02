Nattianna, uma modelo que já desfilou no Portugal Fashion e para conceituados estilistas como João Rôlo e Andreia Lobato, está no centro da polémica após revelar imagens de uma festa com dezenas de pessoas sem máscaras. Nos vídeos que publicou na sexta-feira nas Instastories do Instagram, a jovem mostrou inclusivamente as horas a que foram gravados e a sua localização: ‘Lisboa’.