André Ratão, de 31 anos, morreu em Bali, na Indonésia, devido a um problema respiratório. O dentista encontrava-se de férias com a noiva, Marta Alice, há já duas semanas.



A morte teve origem numa infeção fulminante e as autoridades de saúde do país estão a averiguar as causas da infeção. Hugo Tabaco, DJ e amigo de Ratão, disse ao CM que a morte ocorreu na terça-feira.









