Sara Salgado destacou-se no festival americano 'Burning Man' pelo look irreverente.

Por Rute Lourenço e Beatriz Costa | 01:30

O Festival Burning Man, que decorre no deserto de Black Rock, no estado do Nevada, nos Estados Unidos, é um dos eventos anuais mais excêntricos.Este ano, Sara Salgado foi pela primeira vez ao evento e arrasou com um look que se destacou pela sua irreverência. "Eu consigo ver a tempestade de poeira", escreveu na descrição de uma das fotografias que publicou no Instagram, que rapidamente se encheu de comentários