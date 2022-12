Ela não é apenas formosíssima mas também muito inteligente. Monique Salum, mulher do craque da seleção brasileira (que hoje defronta a Croácia) Fred Rodrigues, surpreende meio mundo com as curvas voluptuosas, mas na verdade os seus dias são passados entre as quatro paredes de um laboratório de engenharia química, profissão em que se formou, em Belo Horizonte, e que nunca deixou de exercer apesar de ser casada com uma estrela do futebol.







