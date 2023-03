A casa de Luís Filipe Vieira na Margem Sul, que está a ser leiloada, já tem comprador. O T5 na Marisol, Seixal, foi a leilão no âmbito da ação executiva em que o Novo Banco reclama o pagamento de uma dívida de 7,6 milhões de euros à Promovalor.



Como a empresa fundada por Vieira não pagou o financiamento, a instituição financeira acionou as livranças pessoais do ex-presidente do Benfica, da sua mulher Vanda e do antigo sócio Manuel Almerindo Duarte.









Ver comentários