Morreu a apresentadora Mariama Barbosa. Tinha 47 anos.A informação foi avançada no programa 'Casa Feliz', da SIC, onde Mariama era comentadora.Num comunicado enviado às redações, a SIC destaca Mariama como "uma mulher e apresentadora notável, com um talento ímpar na arte de comunicar. Vivemos momentos felizes e inesquecíveis, que ficarão para sempre na memória de todos".

A apresentadora participou em projetos da SIC e SIC Caras como Passadeira Vermelha e Tesouras e Tesouros.

Mariama Barbosa, de 47 anos, apresentadora do ‘Tesouras e Tesouros’, da SIC Caras, e especialista em moda, tinha revelado no início do ano que tinha um cancro no estômago. "Há algumas semanas, o meu mundo virou-se ao contrário quando descobri que tenho um tumor maligno no estômago", começou por escrever, nas suas redes sociais. Embora se confesse angustiada pelos próximos meses, Mariama mostra-se otimista para os tratamentos. "Sei que o que aí vem não vai ser fácil, mas também sei que ter fugido de uma guerra no meu país [Guiné-Bissau] me ensinou a olhar as dificuldades olhos nos olhos e seguir em frente. Vou ser firme, não perder a esperança e sair disto ainda mais forte. Mais do que nunca, só o (vosso) amor interessa", escreveu na altura.

