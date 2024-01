Morreu a atriz brasileira Jandira Martini

Jandira Martini, conhecida pela participação em novelas como 'O Clone", 'Sassaricando' e 'América', morreu esta segunda-feira aos 78 anos.



A informação foi avançada pelo ator Marcos Caruso numa publicação no Instagram.



A atriz brasileira

"Jandira Martini, minha maior amiga e prova de que os opostos se atraem e se completam. Juntos escrevemos peças, roteiros de cinema, séries e novelas. Minha grande confidente, conselheira e responsável pelas minhas maiores gargalhadas. Minha mestra. Sabe quando você passa pela escola na qual você estudou e vê que o prédio foi demolido? Sinto-me assim com a sua partida", pode ler-se na publicação do ator.



Segundo a Globo, Jandira Martini lutava contra um cancro no pulmão.