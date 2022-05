Marnie Schulenburg tinha 37 anos e morreu na sequência de um cancro na mama na passada terça-feira, dia 17.

Segundo o jornal The Mirror, a notícia da morte foi avançada pelo agente da atriz de "One Life to Live", Kylie Luker. Marnie morreu em New Jersey, EUA, vítima de um cancro, diagnosticado em 2020.

Schulenburg tinha uma filha de dois anos, Coda, fruto do casamento com Zack Robidas.