Morreu a mãe de Alec Baldwin

Morreu Carol Baldwin, mãe do ator Alec Baldwin. Tinha 92 anos



A revelação foi feita pelo próprio ator numa publicação na sua conta de Instagram.

O ator escreveu uma pequena biografia sobre a progenitora, que enfrentou um cancro da mama em 1991. Carol viria a envolver-se posteriormente em grupos de apoio à doença, com o lançamento do Carol M Baldwin Breast Cancer Research Fund. De acordo com o ator, a iniciativa conseguiu arrecadar milhões.

"A minha mãe ensinou-me sobre segundos atos. E terceiros também", escreveu o ator de 64 anos, e acrescentou: "Passou os últimos 25 anos de sua vida como lutadora e campeã da causa à qual dedicou tanta energia. Estamos todos muito orgulhosos das suas conquistas."



Carol Baldwin tinha 25 netos e 14 bisnetos.