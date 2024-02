Morreu Ewen MacIntosh, o contabilista Keith da série 'The Office'

O ator e comediante Ewen MacIntosh, conhecido por interpretar keiith na série britânica 'The Office', morreu aos 50 anos. A causa da morte não foi revelada."Com grande tristeza anunciamos o falecimento do nosso querido génio da comédia Ewen MacIntosh", pode ler-se numa publicação da JustRight Management, agência do artista, a que a revista Variety teve acesso.Nascido no País de Gales, MacIntosh participou em vários programas, incluindo "Little Britain" e o reality show "Celebrity Come Dine with Me". No entanto, foi com a série "The Office" que o ator alcançou a fama.No papel do contabilista Keith Bishop, Ewen MacIntosh protagonizou diversas cenas emblemáticas e conquistou o público. Nas redes sociais, multiplicam-se as mensagens de homenagem ao ator.